Полиция в Москве по данным источника ТАСС, начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима в метро

Полиция в Москве по данным источника ТАСС, начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима в московском метро. Штраф может составить 5 тысяч рублей. Иметь средства индивидуальной защиты в транспорте власти рекомендовали всем горожанам еще в середине мая.

В последние дни в столице наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом.

Россия готова к новому витку эпидемии коронавируса. Об этом в интервью НТВ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

За последние сутки в столице зафиксировано чуть более 2300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России всего зарегистрировано почти 8,5 тысяч новых случаев.