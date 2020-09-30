В Калмыкии после недели поисков задержаны все шестеро заключенных, сбежавших из колонии под Махачкалой. Для побега они сделали 50-метровый подкоп.

О поимке особо опасных преступников сообщил сегодня на странице в Instagram МВД Дагестана. Там также размещены фотографии силовиков и лежащих на земле людей. Сейчас задержанных везут в ближайший отдел полиции, где будет выясняться, как именно им удалось убежать, сообщил представитель республиканского управления МВД. По его словам, в операции участвовали силовики из Калмыкии и Дагестана, в том числе республиканский спецназ Росгвардии, сотрудники уголовного розыска МВД, а также ФСИН. Источник ТАСС во властных структурах региона рассказал, что все обошлось без жертв. У преступников были при себе ножи. Задержали их возле поселка Улан-Хол, они шли вдоль железной дороги. Видимо, пытались сесть на поезд, предположил собеседник агентства, уточнив, что заключенные могли сбежать в Азербайджан. Он уточнил, что на время поисков на территории Лаганского района Калмыкии с минувшей пятницы были закрыты школы и детские сады.

После побега заключенных, отбывающих длительные сроки за убийство и наркотики, было возбуждено уголовное дело о халатности. В регион для служебной проверки направлена группа центрального аппарата ФСИН.