Армянский фильм можно было бы показать на Московском кинофестивале, несмотря на военные действия – кинообозреватель

Армянский фильм «Врата в рай» можно было бы показать на Московском кинофестивале, несмотря на военные действия в Нагорном Карабахе. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кинообозреватель Егор Беликов. «У ММКФ явным образом были все юридические права, чтобы показать эту картину, и я не вполне понимаю их мотивацию. Сейчас эта картина очевидным образом становится намного более актуальной, она, насколько я знаю, абсолютно не относится ни к одной из сторон, все стороны этого конфликта она показывает в околодружелюбном ключе, просто пытается объяснить, как живут люди в Арцахе, какие там человеческие происходят. То есть это кино не провоеннное, а антивоенное, как его описывает создатель», – сказал он.

По мнению Е.Беликова, исключение фильма из программы является актом цензуры со стороны руководства Московского кинофестиваля.

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы 42-го Московского международного кинофестиваля. Ранее программный директор фестиваля К.Разлогов пояснил, что Россия держит нейтралитет в армяно-азербайджанском конфликте.