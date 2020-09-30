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14:35, 30 сентября 2020

Прежде чем возбуждать дела по случаям отравления политиков, нужно добиться ясности со случаем Навального – Песков

Прежде чем возбуждать уголовные дела по более ранним случаям отравления политиков и журналистов в России, нужно добиться ясности со случаем оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».
«Сначала нужно разобраться с омско-берлинским случаем. Здесь пока ясности нет и, еще раз повторяю, для того чтобы продвигаться дальше в расследовании, мы должны получить информацию от коллег. Или от коллег из Парижа, или от коллег из Стокгольма, или от коллег из технического секретариата (ОЗХО – ЭМ), но нам нужна эта информация. Пока с этим сложно», — сказал он.
Так пресс-секретарь прокомментировал вопрос журналиста, стоит ли возобновить расследование по делу журналиста Владимира Кара-Мурзы, дважды отравленного неизвестными токсинами на территории России в 2015 и 2017 годах.



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