В Париже истребитель, преодолевший звуковой барьер и напугавший жителей, сопровождал гражданский лайнер

В Париже истребитель, преодолевший звуковой барьер и напугавший местных жителей, как выяснилось, сопровождал гражданский лайнер, у которого возникли проблемы. Такие объяснения предоставили в Министерстве обороны Франции.

В восточной части Парижа был слышен очень громкий звук, который многие приняли за взрыв.