Полиция в Москве по данным ТАСС, начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима в московском метро

Полиция в Москве по данным источника ТАСС, начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима в московском метро. Штраф может составить 5 тысяч рублей. Иметь средства индивидуальной защиты в транспорте власти рекомендовали всем горожанам еще в середине мая.



В последние дни в столице наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом.