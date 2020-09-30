Согласно данным оперативного штаба в России за сутки выявлено почти 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба в России за сутки выявлено почти 8 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 250 человек больше чем накануне. В Москве COVID-19 подтвердился у более чем 2300 человек.

Также за сутки в стране скончались 177 пациентов с коронавирусом. Накануне было 160 человек.