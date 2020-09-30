Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле не принималось никаких особых мер в связи с распространением коронавируса. По его словам, в усиленном порядке проводится тестирование. Песков подчеркнул, что как и везде есть инфицированные. Что касается встреч с Владимиром Путиным, то те, кто с ним общается, либо проходят двухнедельный карантин, либо карантин длится несколько дней – все зависит от человека и его графика.
2020-09-30T14:31:32+03:00
2020-09-30T14:31:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 30 сентября 2020
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