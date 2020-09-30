Шестеро осужденных, бежавших из колонии в Дагестане, задержаны в Калмыкии. Они смогли преодолеть расстояние более чем в 300 километров. Обстоятельства задержания пока не приводятся.

Побег был совершен в ночь на 23 сентября. Шестеро осужденных за тяжкие преступления, в том числе за убийства, прорыли туннель из цеха, в котором работали.