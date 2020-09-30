В Кремле выразили пожелание, чтобы взаимодействие с ОЗХО происходило «на более высоком уровне» – Песков

В Кремле выразили пожелание, чтобы взаимодействие с Организацией по запрещению химического оружия происходило «на более высоком уровне». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы же имеем давний опыт взаимодействия с ОЗХО в целом и с техническим секретариатом, мы не можем констатировать , что это весьма эффективное взаимодействие и по предыдущим поводам, не совсем приятным, и сейчас. Мы, к сожалению, не получаем на должном уровне взаимодействия со стороны технического секретариата. Мы бы хотели, чтобы это взаимодействие было на более высоком уровне», — сказал он.