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Эксклюзив Эха 14:12, 30 сентября 2020

Президент не в курсе дела историка Дмитриева, приговоренного к 13 годам колонии по обвинению в сексуальном насилии

Президент не в курсе дела главы карельского отделения общества «Мемориал», историка Юрия Дмитриева, приговоренного к 13 годам колонии по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы знаем, что есть сообщения в СМИ, но, честно говоря, эта тема не находится как-то под нашим контролем. Я, честно сказать, не думаю, что президент в курсе», — сказал он.
Верховный суд Карелии пересмотрел приговор историку Юрию Дмитриеву по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Вместо трёх с половиной лет колонии строгого режима глава карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев должен будет провести под стражей тринадцать лет. Также Верховный суд постановил пересмотреть приговоры по другим статьям, по которым историк ранее был оправдан, а именно по статье об изготовлении детской порнографии и о незаконном хранении фрагментов оружия.
В основе обвинений в адрес Юрия Дмитриева лежат, во-первых, фотографии приёмной дочери, которые нашли у него на компьютере во время обыска по другому делу, на некоторых снимках ребёнок изображён без одежды и, во-вторых, показания самой девочки. В свою очередь Ю.Дмитриев утверждал, что его дочь не смогла дать каких-либо обличительных показаний, и её слова были неправильно интерпретированы. При этом снимки обнажённой девочки, как говорил подсудимый, были нужны для дневника здоровья ребёнка.



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