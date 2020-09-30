Центральная избирательная комиссия России признала работу петербургского горизбиркома неудовлетворительной. Его главе Виктору Миненко выразили недоверие.

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила членам петербургского горизбиркома досрочно сложить свои полномочия. Об этом Центризбирком сообщил в своем официальном телеграм-канале. Также его глава сказала, что если эти рекомендации не выполнят, то у ЦИК России есть право подать заявление в суд о роспуске городской избирательной комиссии. В то, что таким образом работу горизбиркома можно изменить, не верит региональный координатор движения «Голос» Наталья Менькова.

Центризбирком неоднократно предъявлял к петербургскому горизбиркому претензии разного рода, принуждал исправляться и негативно оценивал его деятельность. Но чашу терпения Центральной избирательной комиссии переполнила ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного Собрания Петербурга. Эти выборы по вине горизбиркома так и не состоялись. То есть он лишил шесть кандидатов и более 70 000 избирателей возможности реализовать свое избирательное право. В этой ситуации, отметила Элла Памфилова, Центризбирком не может бездействовать.

Результаты работы петербургской городской избирательной комиссии в этом составе признали неудовлетворительными уже в третий раз.

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИКе Михаил Попов уволился по собственному желанию. Попов обеспечивал функционирование базы данных ЦИКа. В этом году доступ к базе был существенно осложнен из-за капчей на каждой странице.

Капча это тест, который позволяет определить, кем является пользователь, человеком или компьютером. Элла Памфилова объясняла проблему возросшей нагрузкой на сайт избиркома – по ее словам, увеличилось количество запросов от программ-роботов.