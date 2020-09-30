В США состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом

В США состоялись первые дебаты между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом. Трамп и Байден обвинили друг друга во лжи, использовали непарламентские выражения. Байден даже назвал соперника «щенком Путина».

Трамп не остался в долгу – он припомнил Байдену, что тот иногда путает факты из собственной биографии.

Трамп также пообещал отчитаться о своих налогах. Он утверждает, что платит миллионы в казну.



Иностранные СМИ, прежде всего, американские, комментируют состоявшиеся дебаты.

Трамп часто перебивал как Байдена, так и ведущего, совершая нападки в адрес сына экс-вице-президента, превышая отведенный ему временной лимит и игнорируя все остальные правила, — пишет газета Вашингтон пост. Телеканал Си-эн-би-си в публикации на своем сайте вынес в заголовок фразу бывшего сотрудника администрации Дональда Трампа: «Дебаты были постыдными для Америки», – Энтони Скарамуччи заметил в интервью телеканалу, что для будущих телевизионных обсуждений потребуется более совершенная «система контроля над тем, как они проводятся». Реагируя на падение внутренних рынков, которое было зарегистрировано сразу после трансляции, бывший директор по коммуникациям Белого дома заметил, что к новому открытию торгов они стабилизируются, а на предстоящие опросы общественного мнения дебаты вряд ли существенно повлияют. Пока же все без исключения опросы показывают, что Джо Байден лидирует, опережая соперника почти на 10 пунктов, пишет сайт Би-би-си, при этом отмечая, что избирательный штаб Трампа, не дожидаясь окончания трансляции на всей территории США, поспешил сообщить, что действующий президент, цитата, «разгромил своего соперника».

ВВС не исключают, что Трамп, проигрывающий по соцопросам, может отказаться от последующих телевизионных дискуссий. В предвыборном штабе Джо Байдена подтвердили, что кандидат примет участие в следующих раундах дебатов – они состоятся 15 и 22 октября.