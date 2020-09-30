В России третий день подряд выявлено более 8 тысяч заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба за сутки умерли еще 177 пациентов с COVID-19. Это максимум с середины июля.

Больше всего новых случаев заражения в Москве — 2308.

В Кремле утверждают, что участники встреч с Владимиром Путиным самостоятельно принимают решение о предварительном карантине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Издание Проект утверждает, что всем российским чиновникам и официальным лицам, которые должны встречаться с Путиным, приходится отбывать двухнедельный карантин. Всех, кто контактирует с главой государства, отправляют на изоляцию в комплекс правительственных дач на улице Косыгина, а некоторые приближенные к президенту вынуждены жить прямо на территории резиденции в Ново-Огарево.