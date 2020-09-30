В Нагорном Карабахе продолжаются сегодня боевые столкновения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения может признать Нагорный Карабах, однако этот вопрос должен обсуждаться, в том числе с армянским народом, — «необходимо взвесить все за и против».

Армянский премьер также подчеркнул, что не обсуждал с Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России в ситуацию в Карабахе.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы назвал «сожжением всех мостов» возможное признание независимости Нагорного Карабаха. «Реакция будет самой негативной», — сказал дипломат в эфире телеканала РБК.

Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу пообещал, что Турция сделает все необходимое, если Азербайджан запросит военную поддержку Анкары. Ранее министр заявлял, что Турция поддержит Азербайджан и за столом переговоров и на поле боя.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми и опасными «воинственные заявления» Турции по Карабаху. По мнению Макрона, это подталкивает Азербайджан к тому, чтобы отвоевать Карабах. Президент сообщил, что рассчитывает сегодня обсудить карабахскую проблему с Владимиром Путиным, а завтра с Дональдом Трампом.