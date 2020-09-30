Фильм армянского режиссера «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы Московского международного кинофестиваля

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы Московского международного кинофестиваля. Это связано с обострением ситуации в Нагорном Карабахе – пояснил «Эху» программный директор кинофестиваля Кирилл Рзалогов.

В то же время в основной программе кинофестиваля остался фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарли «Дочь рыбака».

Фильм «Врата в рай» снял режиссер из Армении Дживан Аветисян. Его несколько предыдущих работ, включая Теваник — об истории трёх подростков во время Карабахского конфликта — получили мировое признание. Новая картина снова о непризнанной республике. Действие фильма разворачивается в апреле 2016-го года в Нагорном Карабахе или Арцахе, как его называют армяне. Главный герой, немецкий журналист Роберт Стендаль возвращается спустя многие годы в регион для того, чтобы рассказать о войне, которая возобновилась после перемирия в 94-м, с тех пор прошло на момент фильма 22 года. Он проводит расследование, во время которого знакомится с молодой оперной певицей Софией, они влюбляются друг в друга. Однако вскоре журналист узнает, что его возлюбленная — дочь пропавшего без вести армянского фотокорреспондента Эдгара Мартиросяна, попавшего в плен в 92-м году. Сделанные им снимки его немецкий коллега выдал за свои, а помочь бежать на свободу ему даже не попытался. Фильм является совместным производством ряда стран. Помимо Армении это Германия, Чехия, Австрия, Италия и ряд других. В главных ролях задействованы Татьяна Спивакова, дочь скрипача и дирижера Владимира Спивакова, американская актриса Наира Закарян и ряд армянских актеров.

Картину Дживана Аветисяна «Врата в рай» вполне можно было показать на Московском кинофестивале. Фильм скорее антивоенный — такое мнение в эфире высказал кинообзреватель Егор Беликов.

Московский кинофестиваль открывается завтра и продлится до 8 октября.