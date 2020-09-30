В Кремле частично подтвердили, что те, кто встречается с Путиным, проходят карантин – Песков

В Кремле частично подтвердили, что те, кто встречается с Путиным, проходят карантин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Лишь частично могу подтвердить. Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин в несколько дней, кто-то вообще без карантина – это зависит от человека от его графика, от эпидемиологической обстановки в каждом взятом отдельном офисе или министерстве. Естественно, ответственные руководители компаний, государственных или иных, министерств, сначала оценят возможные угрозы и затем сам примет решение о карантине перед тем как встречаться с главой государства», — сказал он.