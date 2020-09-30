Полиция Парижа сообщила, что жителей города сегодня напугал истребитель, преодолевший звуковой барьер. Люди услышали очень громкий звук, который приняли за взрыв. Парижане начали активно сообщать об этом в соцсетях.
На теннисном турнире Ролан Гаррос игроки даже были вынуждены пригостановить матч. Полиция призывает жителей Парижа больше не звонить по этому поводу.
Полиция Парижа сообщила, что жителей города сегодня напугал истребитель, преодолевший звуковой барьер
Полиция Парижа сообщила, что жителей города сегодня напугал истребитель, преодолевший звуковой барьер. Люди услышали очень громкий звук, который приняли за взрыв. Парижане начали активно сообщать об этом в соцсетях.