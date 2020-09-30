Полиция Парижа сообщила, что жителей города сегодня напугал истребитель, преодолевший звуковой барьер. Люди услышали очень громкий звук, который приняли за взрыв. Парижане начали активно сообщать об этом в соцсетях.

На теннисном турнире Ролан Гаррос игроки даже были вынуждены пригостановить матч. Полиция призывает жителей Парижа больше не звонить по этому поводу.