Россия потеряла почти семь миллиардов долларов из-за отсутствия иностранных туристов в этом году. Это данные Российского союза туриндустрии, — передает Интерфакс. Президент Союза, Андрей Игнатьев полагает, что к декабрю потери достигнут 9 миллиардов.

На данный момент с целью туризма в Россию можно приезжать из Великобритании, Швейцарии. Турции, Египта, объединенных Арабских Эмиратов, Мальдивских островов, Танзании, а также трех стран СНГ — Белоруссии, Киргизии и Казахстана.