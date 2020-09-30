Центризибрком России выразил недоверие главе избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктору Миненко. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, в целом работа избиркома Петербурга признана неудовлетворительной. И это происходит уже в третий раз.

В июне в северной столице должны были пройти дополнительные выборы депутатов в заксобрание, однако они были отменены из-за коронавируса. К 13 сентября голосование так и не было организовано.