Вознаграждение топ-менеджерам ВТБ по итогам 2019 года будет сокращено вдвое по сравнению с первоначальными планами, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу банка. В пресс-службе пояснили, что решение принято в ситуации экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса.

Сегодня же стало известно, что ВТБ сократил до нуля долю в капитале Первого канала. Банк владел 20% акций. Кому достался пакет, не уточняется.