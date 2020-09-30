В Кремле отрицают, что введен строгий карантин для чиновников кремлевской администрации из-за COVID-19. Это не соответствует действительности, — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Издание «Проект» утверждает, что всех, кто контактирует с главой государства отправляют на изоляцию в комплекс правительственных дач на улице Косыгина, а некоторые приближенные к президенту должны жить прямо на территории резиденции президента в Ново-Огарево. По данным «Проекта», всем российским чиновникам и официальным лицам, которые должны встречаться с президентом Путиным, приходится отбывать двухнедельный карантин