Канцлер Германии Ангела Меркель назвала отравление политика Алексея Навального международной проблемой. Это не двустороннее дело Москвы и Берлина, подчеркнула глава правительства.

Германия ждет ответа от Организации по запрещению химического оружия, чьи эксперты несколько недель назад взяли пробы политика. Сразу после этого Берлин обсудит с коллегами по Евросоюзу совместный ответ России на отравление Алексея Навального боевым ядом Новичок, сказала Ангела Меркель. Это преступление, которое произошло на российской территории и нарушение конвенции о запрещении химического оружия, отметила канцлер Германии. Поэтому дело выходит за рамки отношения двух стран, уточнила Меркель. Она призвала Россию прозрачно расследовать отравление оппозиционного политика. Немного раньше глава МИД Германии Хайко Маас в видеопослании 75-й Генассамблее ООН назвал применение боевого отравляющего вещества против главного критика Кремля проблемой для всего мирового сообщества. В начале месяца лаборатория Германии, Франции и Швеции пришли к выводу, что российский политик был отравлен ядом из группы Новичок. Москва все обвинения отрицает и подозревает страны Запада в провокации с Навальным. Российский МИД сегодня выразил уверенность, что эксперты ОЗХО найдут яд в пробах политика.

Алексей Навальный почти 3 недели он находился в коме, политик продолжает проходить реабилитацию в Германии.