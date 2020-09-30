Исключение фильма о Нагорном Карабахе из программы Московского кинофестиваля не связано с национальностью режиссера

Исключение фильма о Нагорном Карабахе из программы Московского кинофестиваля не связано с национальностью его режиссера. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программный директор Московского Международного Кинофестиваля Кирилл Разлогов.

«Фильм снят, это связано с тем, что его действие происходит в Нагорном Карабахе, и он связан с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе. Такого рода картина была бы снята независимо от того, где она сделана, в Азербайджане, Армении, Франции или в каком-то другом месте, потому что в период разгара конфликта это может привести к очень тяжелым последствиям. Тот факт, что это сделал режиссер-армянин к этому не имеет никакого отношения, это имеет отношение только к содержанию картины», — сказал он.

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы 42-го Московского международного кинофестиваля. Ранее программный директор фестиваля К.Разлогов пояснил, что Россия держит нейтралитет в армяно-азербайджанском конфликте.

Отмечается, что то же время в основной программе кинофестиваля есть фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарли «Дочь рыбака». Московский кинофестиваль стартует завтра и продлится до 8 октября. Организаторы просят аккредитованных гостей и зрителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.