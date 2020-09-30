Центризбирком выразил недоверие главе избиркома Санкт-Петербурга. Членам комиссии, которую уже давно критикую в ЦИКе, предложено сложить полномочия.

Очередной неуд – в третий раз ЦИК признает работу городской комиссии Санкт-Петербурга неудовлетворительной, на этот раз в связи с уклонением от проведения дополнительных выборов депутатов заксобраний – они должны были пройти еще в июне, но к Единому дню голосования в сентябре так и не были организованы. Поэтому выражается недоверие главе комиссии Виктору Миненко. Глава ЦИКа Элла Памфилова, как пишет агентство «Интерфакс», заявила, что смена председателя мало что даст, система себя дискредитировала, поэтому Памфилова считает, что со стороны других членов комиссии «было бы честно и ответственно» написать заявление об увольнении по собственному желанию. Глава ЦИК напомнила, что в противном случае решение о роспуске комиссии будет приниматься через суд. Претензии к петербургскому избиркому у ЦИК возникли уже давно. Ранее в частности Памфилова критиковала процесс формирования новых территориальных избиркомов, в состав которых попали дискредитировавшие себя люди, а год назад после единого дня голосования заявила, что избирательная система города неэффективна и не способна в полной мере обеспечить права граждан без контроля ЦИК.

Элла Памфилова еще в прошлом году рекомендовала руководителю избиркома Санкт-Петербурга Виктору Миненко уйти в отставку, заявив, что у ЦИКа есть все основания объявить ему недоверие.