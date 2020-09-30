Глава «Партии Роста» Титов готов доверить Шнурову возглавить список кандидатов на выборах в Госдуму

Глава «Партии Роста», бизнес омбудсмен Борис Титов готов доверить певцу Сергею Шнурову возглавить список кандидатов на выборах в Государственную думу в 2021 году, если тот захочет. Об этом Борис Титов сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если партия решит, если он захочет – да. Но мы не переоцениваем роль известных людей в политическом процессе, у нас много известных людей, но это не значит, что их известность напрямую конвертируются в голоса избирателей», — подчеркнул он.

В феврале 2020 года музыкант Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». Сейчас у «Партии Роста» нет своей фракции в федеральном парламенте, но есть фракция в Заксобрании Санкт-Петербурга и несколько десятков муниципальных депутатов.