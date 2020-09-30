В Независимом топливном союзе опасаются закрытия большого числа российских заправок из-за вступления в силу ГОСТ

В Независимом топливном союзе опасаются закрытия до конца года большого числа российских заправок из-за вступления в силу нового ГОСТ. Российский топливный союз с этим не согласен.

Новый национальный стандарт должен вступить в силу 1 октября. Он обязывает АЗС использовать оборудование с контролем количества заливаемого топлива. Т.е. колонки должны быть оснащены программным обеспечением, отслеживающим недолив. Уесточаются и требование к точности.

Как рассказал газете «Известия» вице-президент НТС Дмитрий Гусев, в России из 23 тысяч заправок около 60% — независимые. У многих из них нет средств на установку такого оборудования. Представители бизнеса опасаются штрафов из-за несоответствия новым стандартам. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок закроется, заключил Гусев.

В то же время глава Российского топливного союза Евгений Аркуша призвал не паниковать. Он пояснил агентству ТАСС, что в России пока ни на одной АЗС нет колонок с новым ПО. Сейчас, по его словам, ГОСТ носит рекомендательный характер. Но даже если он станет обязательным, то будет относиться к производителям. А процесс замены оборудования будет постепенным.

Согласно прошлогоднему отчету Росстандарта, топливо в России не доливают на каждой пятой АЗС. При этом на 9% заправок его качество не соответствовало нормам.