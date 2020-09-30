Посол Азербайджана в России назвал «сожжением всех мостов» возможное признание независимости Нагорного Карабаха

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы назвал «сожжением всех мостов» возможное признание независимости Нагорного Карабаха. «Реакция будет самой негативной», — сказал дипломат в эфире телеканала РБК.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения может признать Нагорный Карабах, однако этот вопрос должен обсуждаться, в том числе с армянским народом, — «необходимо взвесить все за и против».