Баскетболистку сборной Белоруссии Елену Левченко задержали в аэропорту Минска. Ей вменяется участие в митингах оппозиции, — сообщает белорусское издание Наша Нива".

Левченко активно высказывалась за проведение повторных выборов в Белоруссии и против насилия в отношении протестующих. Баскетболистка подписала открытое письмо властям и была постоянным участником маршей протеста.