В суд в Гааге направлена петиция с требованием возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко

В Международный уголовный суд в Гааге направлена петиция с требованием возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко, — сообщает портал «Хартия 97». По его данным, петицию подписали более 37 тысяч человек из 102 стран мира. Авторы документа считают, что Лукашенко лично несет ответственность за зверства, силовиков на улицах белорусских городов, а также в тюрьмах и следственных изоляторах.