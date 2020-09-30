Титов: 77% предприятий не переживут введение новых ограничительных мер в связи со второй волной коронавируса

77 процентов российских предприятий не переживут введение новых ограничительных мер в связи со второй волной коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ, Борис Титов.

«Мы делали последнюю социологию две недели назад: 77 процентов заявили нам, что вторую волну они не переживут. Мы считаем, что больше 60 процентов пострадали, у них упала выручка. Фактически страна открыта, но в 18 регионах закрыты крупные предприятия, мы работаем, чтобы им дали компенсацию, потому что все меры были рассчитаны на два месяца, а стоят все уже шестой месяц, поэтому нужно продлевать меры поддержки для тех, кто стоит», — сказал он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вторая волна коронавируса потребует новых мер поддержки экономики. Кроме того, по его словам, необходимы дополнительные меры для снижения бедности и помощи населению. По данным А.Кудрина, с начала года количество бедных в России увеличилось более чем на один миллион и сейчас их более 20 миллионов. Глава Счетной палаты уверен, что у правительства есть средства, чтобы помочь этой категории граждан.

В России растет число заболевших коронавирусом и умерших от него. За последние сутки, согласно данным Оперативного штаба, выявлено 8481 новых случаев заражения.