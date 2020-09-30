«Проект»: Всех, кто собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным, отправляют на обязательную изоляцию

Издание «Проект» рассказало, как всех, кто собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным, отправляют на обязательную изоляцию. На двухнедельный карантин сажают в том числе высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкорпораций.

Госканалы то и дело рассказывают о встречах Владимира Путина с самыми разными людьми. Смелость президента, входящего в группу риска, «Проект» объясняет тем, что всем людям, которым предстоит оказаться рядом с главой государства, невзирая на регалии и возраст приходится отбывать очень строгий двухнедельный карантин – для этого назначены, как минимум, три места в Московском регионе и Сочи. Об этом издание пишет со ссылкой на источники. Например, часть сотрудников администрации президента, личных фотографов, операторов и журналистов федеральных каналов отправили в сочинский пансионат «Дагомыс». Режим строгий: до результатов теста на коронавирус люди сидят по номерам, после – их перевозят в более комфортный пансионат «Русь» неподалеку, где уже можно гулять по территории. Никого больше в эти пансионаты не пускают. В Москве контактирующих с Путиным держать на изоляции в комплексе правительственных дач на улице Косыгина, некоторые живут на территории резиденции в Ново-Огарево. Исключений нет, разве что высшим чиновникам предоставляют право выбора места для изоляции. Со всеми остальными президент общается либо по видеосвязи, либо на очень большом расстоянии, а его работу журналисты кремлевского пула освещают по трансляциям одного из федеральных каналов.

Как отмечает «Проект», о подобной практике карантина для всех контактирующих с главами государств в западных странах неизвестно.