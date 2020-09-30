Фильм армянского режиссера «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы Московского международного кинофестиваля

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы Московского международного кинофестиваля, — подтвердил программный директор кинофестиваля Кирилл Разлогов.

В интервью Национальной службе новостей он объяснил, что Россия держит нейтралитет в армяно-азербайджанском конфликте. Армянская картина посвящена Карабаху и война в регионе делает показ невозможным.

В то же время в основной программе кинофестиваля есть фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарли «Дочь рыбака».

Московский кинофестиваль стартует завтра и продлится до 8 октября Организаторы просят аккредитованных гостей и зрителей соблюдать масочный режим. А также социальную дистанцию. Зрителей в зале будет около трети.