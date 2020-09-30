Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии, — заявила канцлер Ангела Меркель. Она призвала белорусское руководство начать диалог с народом без вмешательства Запада или Востока. Также Меркель подтвердила, что собирается встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.