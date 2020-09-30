Германия не признает избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии, — заявила канцлер Ангела Меркель. Она призвала белорусское руководство начать диалог с народом без вмешательства Запада или Востока. Также Меркель подтвердила, что собирается встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
2020-09-30T11:33:54+03:00
2020-09-30T11:59:21+03:00
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11:33, 30 сентября 2020
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