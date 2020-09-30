Представители Украины в официальном общении будут называть Александра Лукашенко лишь по имени и фамилии, без указания должности, — сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что официальный Киев не будет применять формулировки «незаконно избранный», «нелегитимный президент».