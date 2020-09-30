Представители Украины в официальном общении будут называть Александра Лукашенко лишь по имени и фамилии, без указания должности, — сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что официальный Киев не будет применять формулировки «незаконно избранный», «нелегитимный президент».
2020-09-30T11:33:34+03:00
2020-09-30T11:55:50+03:00
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11:33, 30 сентября 2020
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