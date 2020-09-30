Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми и опасными «воинственные заявления» Турции по Карабаху. По мнению Макрона, это подталкивает Азербайджан к тому, чтобы отвоевать Карабах. Президент сообщил, что рассчитывает сегодня обсудить карабахскую проблему с Владимиром Путиным, а завтра с Дональдом Трампом.
2020-09-30T11:33:01+03:00
2020-09-30T11:53:56+03:00
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11:33, 30 сентября 2020
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