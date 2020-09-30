Министр иностранных дел Турции: Турция сделает все необходимое, если Азербайджан запросит военную поддержку Анкары

Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу пообещал, что Турция сделает все необходимое, если Азербайджан запросит военную поддержку Анкары. Ранее министр заявлял, что Турция поддержит Азербайджан и за столом переговоров и на поле боя.