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11:32, 30 сентября 2020

Министр иностранных дел Турции: Турция сделает все необходимое, если Азербайджан запросит военную поддержку Анкары

©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу пообещал, что Турция сделает все необходимое, если Азербайджан запросит военную поддержку Анкары. Ранее министр заявлял, что Турция поддержит Азербайджан и за столом переговоров и на поле боя.



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