Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что рассматривается возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Однако решение будет приниматься в зависимости от некоторых факторов. Пашинян заявил о готовности Армении к мирному урегулированию конфликта, но не в ущерб национальным интересам и безопасности.

Армянский премьер также подчеркнул, что не обсуждал с Владимиром Путиным возможность военного вмешательства России в ситуацию в Карабахе.