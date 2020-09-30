Московские власти объявили о том, что защитные маски в столичном транспорте станут еще дешевле

Московские власти объявили о том, что с 1 октября защитные маски в столичном транспорте станут еще дешевле – они будут стоить пять рублей. Пассажиры обязаны носить не только маски, но и перчатки. Нарушителям грозит штраф – рассказал в эфире телеканала РБК заместитель руководителя компании «Организатор перевозок» Олег Иванов

Носить маски граждане обязаны в общественных местах и магазинах.

В столице с 12 мая закрыты 62 продуктовых магазина, а также парикмахерские и салоны красоты, где посетители и сотрудники не соблюдали масочно-перчаточный режим, — сообщает ТАСС.