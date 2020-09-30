Европейский суд по правам человека призвал Азербайджан и Армению прекратить военные действия. По мнению суда, это нарушает права гражданского населения и создает угрозу для жизни людей.

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике Степанакерте каждые полтора часа объявляется воздушная тревога. Местные жители прячутся в подвалах, — передает с места событий наш корреспондент Евгений Бунтман.

Министерство обороны Армении утверждает, что Азербайджан использует турецкие истребители Ф-16. В Баку это отрицают. По данным Министерства обороны Азербайджана, боевые действия ведутся на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.