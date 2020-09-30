Меркель: Германия ждет ответа от ОЗХО по Навальному и затем начнется обсуждение возможной реакции на это ЧП в Брюсселе

Германия ждет ответа от Организации по запрещению химического оружия по Навальному и затем начнется обсуждение возможной реакции на это ЧП в Брюсселе, — сообщила канцлер Ангела Меркель.

По ее словам, случай с Навальным это не двустороннее дело, это преступление, которое совершено на российской территории, это нарушение Конвенции о запрещении химического оружия и международная проблема.