Германия ждет ответа от Организации по запрещению химического оружия по Навальному и затем начнется обсуждение возможной реакции на это ЧП в Брюсселе, — сообщила канцлер Ангела Меркель.
По ее словам, случай с Навальным это не двустороннее дело, это преступление, которое совершено на российской территории, это нарушение Конвенции о запрещении химического оружия и международная проблема.
Меркель: Германия ждет ответа от ОЗХО по Навальному и затем начнется обсуждение возможной реакции на это ЧП в Брюсселе
Германия ждет ответа от Организации по запрещению химического оружия по Навальному и затем начнется обсуждение возможной реакции на это ЧП в Брюсселе, — сообщила канцлер Ангела Меркель.