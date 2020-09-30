В России продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Сегодняшняя статистика еще хуже, чем днем ранее.

За минувшие сутки выявлено свыше 8 480 новых случаев заражения. Скончались 177 пациентов с подтвержденным ковидом. Это максимальные значения с конца мая и середины июля, соответственно. Общее количество инфицированных в стране превысило 1 миллион 176 тысяч, число летальных исходов достигло 20 722, сообщает оперативный штаб. Таким образом, число умерших составило 1,76% от всех заразившихся.

Если сравнивать по последним месяцам, то в сентябре, как подсчитали в ТАСС, зафиксировали на 10% больше смертей из-за коронавируса, чем в августе, но существенно меньше, чем в июле. Число выявленных случаев на 16,5% превысило показатель прошлого месяца, но меньше, июльских показателей.

В Москве количество инфицированных на 43% превысило показатель прошлого месяца. Это также заметно больше, чем в июле, но меньше, чем в июне.

Роспотребнадзор не видит оснований для введения дополнительных ограничений по коронавирусу. Россия готова к новому витку эпидемии коронавируса. Об этом в интервью НТВ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.