На фоне роста заболеваемости коронавирусом учащихся медвузов вновь зовут работать в больницы с ковид-пациентами

Объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета.

Ведомство предлагает выпускникам и студентам принять участие в оказании медицинской помощи в столичных лечебных организациях в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В объявлении говорится, что информация о порядке участия будет размещена дополнительно. Из Департамента уже начали обзванивать учащихся. Как рассказала РБК одна из студенток Сеченовского университета (которой, впрочем, пока не звонили), она слышала, что сумма оплаты будет меньше, чем весной. Девушка также сообщила со ссылкой на работающих медсестер, что персонала в отделении не хватает, работают сутки через двое на износ.

В пресс-службе Российского университета дружбы народов тоже сообщили, что на собрании в Департаменте здравоохранения было озвучено предложение поработать ординаторам и студентам старших курсов. В Университете имени Пирогова сказали, что многие студенты и ординаторы продолжают трудиться в клиниках, которые лечат пациентов с ковидом. Массового запроса на трудоустройство вуз пока не получал.

Поручение привлекать практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с эпидемией COVID-19 дал в конце марта президент Владимир Путин. В оперативном штабе им обещали зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. Однако, многие жаловались, что таких денег так и не получили.