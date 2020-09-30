Компания Дисней сократит 28 тысяч своих сотрудников из-за пандемии коронавируса. Увольнения в основном затронут работников тематических парков, круизных лайнеров и предприятий розничной торговли на территории США.

С началом эпидемии парки Диснея закрылись одними из первых. Сейчас они работают, но с существенными ограничениями по количеству посетителей.