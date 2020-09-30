С нового года ресторанам и кафе запретят включать чаевые в чек, — сообщает Роспотребнадзор. Там ссылаются на соответствующее постановление правительства. Кроме того, новые правила запрещают оказывать платные услуги без согласия клиента — потребитель вправе требовать возврата денег.

Новые правила начнут действовать с 1 января.