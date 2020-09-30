Бирюков: Более 80% жилых домов в Москве получают тепло

Более 80% жилых домов в Москве получают тепло, — сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Отопительный сезон начался в понедельник по указанию мэра Москвы в связи с рекомендациями оставаться дома москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями.