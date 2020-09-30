В Российском Топливном союзе считают, что новый ГОСТ для колонок на АЗС не приведет к закрытию заправочных станций. Национальный стандарт с требованиями по защите от несанкционированного доступа вступает в силу с 1 октября.

Глава Российского Топливного союза Евгений Аркуша заявил ТАСС, что процесс замены оборудования будет постепенным, к тому же выполнение ГОСТа является добровольным.