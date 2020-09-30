В Степанакерте каждые полтора часа объявляется воздушная тревога – корреспондент

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт каждые полтора часа с объявляется воздушная тревога. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции корреспондент «Эхо Москвы» в Нагорном Карабахе.

Каждые полтора часа при появлении беспилотников противника в столице Нагорного Карабаха объявляют воздушную тревогу, местные жители прячутся в подвальные помещения. Согласно официальным данным, прошедшей ночью над Степанакертом было сбито два азербайджанских беспилотных летательных аппарата. По словам корреспондента, значительных разрушений из-за взрывов в городе не наблюдается, гражданских жертв нет.

В министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республике ранее сообщили, что в ходе вчерашних военных событий азербайджанская сторона понесла потери в количестве 500 человек, также подбиты 17 танков.

Азербайджанские власти со своей стороны заявили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты свыше 550 военнослужащих Армении. Также, по данным Баку, армянская сторона потеряла свыше 20 единиц танков и другой тяжелой бронетехники, а также несколько десятков зенитных комплексов «Оса», беспилотников и артиллерийских установок