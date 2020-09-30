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10:04, 30 сентября 2020

Россиянин Евгений Никулин осужден в США на 7 лет по обвинению в хакерских атаках

Россиянин Евгений Никулин осужден в США на 7 лет по обвинению в хакерских атаках. Впрочем, за решеткой он, по мнению адвокатов, останется недолго.

Приговор Евгению Никулину вынес суд Северного округа штата Калифорния. Прокуратура США требовала для россиянина 12 лет тюрьмы, он получил на 5 лет меньше. Судья Уильям Элсап постановил, что вина фигуранта дела полностью доказана, но при этом учел ряд смягчающих факторов: коронавирус, незнание Никулиным английского языка и то, что в России у него находится больная мама. Ранее присяжные признали Никулина виновным по всем девяти пунктам. В суде он говорил, что хакерских атак не совершал, сообщает агентство ТАСС. Никулина обвиняют в причастности к взлому в 2012 году компьютерных систем компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, а также хищении более ста миллионов учетных записей пользователей этих сервисов. Россиянина задержали в Праге 4 года назад по запросу США, спустя пару лет выдали Штатам. Под стражей Никулин провёл большую часть срока и с учетом этого адвокаты осужденного надеются, что он выйдет на свободу через два года с небольшим. Сразу после этого Никулина ждёт депортация на родину.

Россия ранее также добивалась выдачи Никулина. Здесь его обвиняют в краже через интернет почти трёх с половиной тысяч долларов. Попытки Москвы вернуть соотечественника из Праги на родину, потерпели неудачу, напоминает издание РБК.



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