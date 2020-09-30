Минобороны Армении сообщает о том, что Азербайджан наносит удары на севере Карабаха – используются беспилотники

Министерство обороны Армении сообщает о том, что Азербайджан наносит удары на севере Карабаха – используются беспилотники. В воздухе замечены и турецкие истребители Ф-16, — утверждает официальный представитель военного ведомства Шушан Степанян. По ее словам, авиация противника действует издалека и не входит в зону поражения армянской ПВО.

Посол Азербайджана в России Полад Бюбьбюль-оглы в эфире РБК отрицал, что турецкий Ф-16 сбили Су-25 в воздушном пространстве Армении.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило том, что боевые действия ведутся на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится контрнаступательная операция в ответ на провокации армянской стороны.